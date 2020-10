São Paulo x Grêmio: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Em duelo de Tricolores, o São Paulo recebe o Grêmio neste sábado, às 21h (horário de Brasília), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio do Morumbi. Enquanto os donos da casa precisam da vitória para se manterem na quarta colocação da tabela, os visitantes, em 11º lugar, seguem na tentativa de embalar de vez na competição.

A principal dúvida do São Paulo é na lateral-direita, já que Juanfran está lesionado, sem previsão de retorno, e Igor Vinicius teve uma contratura muscular na coxa esquerda detectada por exames na última quinta-feira. Diante disso, Fernando Diniz deverá escalar Tchê Tchê ou Daniel Alves no setor em caso de ausência.

Além dos dois jogadores, o Tricolor também não poderá contar com Hernanes, Liziero, Rojas, Walce e Lucas Perri, no departamento médico. Por outro lado, Gabriel Sara, que cumpriu suspensão diante do Palmeiras, volta a ficar à disposição do treinador.

Já o Grêmio não terá em campo Diego Souza, que levou o cartão vermelho direto na vitória do time diante do Botafogo, na última quarta-feira. Para a vaga, Renato Gaúcho deve escolher entre Isaque e Luiz Fernando. Na defesa, Kannemann treinou normalmente após ter se recuperado da Covid-19 e pode voltar a estar entre os titulares.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X GRÊMIO

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 17 de outubro de 2020 (sábado), às 21h (de Brasília)

Árbitro: Rafael Traci (SC)

Assistentes: Henrique Neu Ribeiro e Helton Nunes (SC)

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

Onde acompanhar: SporTV, Premiere e Tempo Real no LANCE!

SÃO PAULO: Tiago Volpi; Igor Vinicius (Tchê Tchê ou Daniel Alves), Diego Costa, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Daniel Alves (Tchê Tchê), Igor Gomes e Gabriel Sara; Luciano e Brenner.

Desfalques: Igor Vinicius (dúvida), Juanfran, Hernanes, Liziero, Rojas, Walce e Lucas Perri (departamento médico).

Pendurados: Igor Vinicius, Tchê Tchê, Fernando Diniz e Brenner

GRÊMIO: Vanderlei; Orejuela, Geromel (David Braz), Kannemann e Bruno Cortez; Lucas Silva (Robinho), Maicon e Matheus Henrique; Alisson, Isaque (Luiz Fernando) e Pepê. Técnico: Renato Gaúcho

Desfalques: Diego Souza (suspensão)

Pendurados: Rodrigues, Robinho, Lucas Silva e Diego Souza