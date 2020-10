Sara sai em defesa de Diniz no São Paulo: ‘O técnico não está sozinho’

Destaque do São Paulo na noite desta quarta, na vitória sobre o Atlético-GO, por 3 a 0, o meio-campista Gabriel Sara fez questão de sair em defesa do técnico Fernando Diniz e do elenco do Tricolor após as críticas ouvidas nos últimos dias, sobretudo depois da queda precoce na Copa Libertadores.



– O técnico não está sozinho, estamos com ele. Quando é eliminado, é eliminado todo mundo. É um reação do grupo para voltar às vitórias – afirmou o jovem jogador na saída do gramado do Morumbi.

Nesta quarta, Sara marcou um belo gol de fora da área e ainda deu uma assistência para Brenner, seu companheiro desde a categoria de base, no segundo tempo. Os jogadores formados em Cotia, inclusive, foram os destaques da partida. Contudo, apesar do bom rendimento individual, Sara fez questão de exaltar o empenho coletivo diante do Atlético-GO.

– Fez a diferença o espírito do grupo, a união do grupo. Sabemos o momento que estamos vivendo e precisamos nos unir – concluiu.