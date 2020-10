Saudade da bola oval? Tem College Football nesta noite de sexta

O fã da bola oval já está carente de futebol americano após um movimento Thursday Night Football (TNF) com vitória do Denver Broncos sobre o New York Jets? Dá para matar a saudade do esporte com dois jogos válidos pelo College Football, que serão exibidos nesta sexta-feira (2), pelo Watch Espn.

Campbell x Wake Forest – 20h – Watch Espn

Sem pensar em balada ou barzinho nesta sexta para se proteger da pandemia do coronavírus, o jogo tem como principal atrativo a oportunidade do fã de futebol americano acompanhar o desempenho de Carlos Basham, de Wake Forest. O jogador tem tudo para ser uma escolha de primeira rodada no Draft de 2021, se conseguir se manter produtivo e saudável nesta temporada. Basham é um defensive end inteligente, atlético e com bom repertório de pass rush. O jogador está sempre presente no lado oposto da linha de scrimmage, incomodando quarterback e running backs do adversário.

Player Spotlight — Wake Forest DE Carlos Basham Jr. Ht: 6’5

Wt: 275

Hometown: Roanoke, Va.

High School: Northside Already ranks sixth in Wake history with 15.5 sacks and would have likely heard his name early in the 2020 NFL Draft, but returns as a feared pass-rusher this fall pic.twitter.com/rHX0KsCvCo — SixthYearSports (@SixthYearSports) May 28, 2020

BYU X Louisiana Tech – 22h – Watch Espn

Mais tarde, a promessa de um ótimo jogo entre Brigham Young, que está com um forte time em 2020, e Louisiana Tech, faculdade que tem se destacado recentemente em fornecer talentos à NFL.

Por BYU, fique de olho no trabalho da linha ofensiva, especialmente no left tackle Brady Christensen, que se mantiver o desempenho pode ser uma surpresa para o Draft de 2021. Com mais de 2 metros de altura, o jogador é uma força da natureza, movendo adversários na linha de scrimmage para o jogo corrido, ou mantendo os defensores rivais distantes de seu quarterback.

Katoa didn’t have the most productive night but you can’t deny his fight and effort each time he gets the ball. Here he’s able to stay upright and get’s a nice push from Brady Christensen to pick up the first down. pic.twitter.com/gaBbqSGrMc — Jake Welch (@BYUAllBlue) October 21, 2019

Por falar no QB, Zach Wilson parece outro jogador em relação à temporada passada. Mais seguro e confiante no pocket, tem executado belos lançamentos e atingindo todos os setores do campo de ataque com seu braço. Com auxílio de um jogo corrido eficiente, Wilson tem colocado uma média de 51.5 pontos até o momento, após duas partidas realizadas.