Sávio prevê jogo duro com o Vitória, mas sabe que só o triunfo mantém o América-MG na briga pelo G4

O América-MG terá um duro desafio nesta terça-feira, 6 de outubro, contra o Vitória-BA, às 19h15, no Barradão em Salvador, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Coelho, com 20 pontos, na oitava colocação. A luta americana é ficar perto dos time do G4.

Titular da equipe de Lisca, o lateral-esquerdo Sávio projeta um duelo complicado esta noite, pois será longe do Independência, com a necessidade de pontuar para não se distanciar dos líderes da competição.

– Sabemos que será uma partida complicada e vamos precisar ter uma pegada forte para superá-los fora de casa. Temos a consciência da importância da vitória para o clube e vamos em busca disso – disse Sávio, que valorizou o seu momento pessoal.

– Particularmente, também estou contente por estar jogando e ajudando o América em campo. Graças a Deus pude mostrar que estava preparado e, agora com o professor Lisca, vou continuar batalhando firme diariamente pelo meu espaço – concluiu.

Uma vitória americana coloca o time mineiro pode até colocar o Coelho de volta no grupo de times do acesso à Série A. Todavia, o mais importante será justamente não perder os ponteiros de vista na briga pela elite em 2021.