SBT demite Michael Ukstin, braço direito de Patricia Abravanel e diretor do Teleton · .

A onda de cortes no SBT foi intensa nesta quarta-feira (7) e não poupou até mesmo Michael Ukstin, braço direito de Patricia Abravanel e diretor do Teleton. Ele estava na emissora desde 2007 e pertencia a um seleto grupo de profissionais antes considerados como intocáveis, por serem de extrema confiança da família de Silvio Santos.

Em uma publicação no Facebook, o diretor se despediu da emissora em um tom de agradecimento e prometeu retornar assim que a crise provocada pela pandemia do novo coronavírus for superada.

“O término de um relacionamento sempre é um pouco difícil. Vou sentir saudade, confesso! Mas esse término não é necessariamente um fim, a admiração, o respeito e o carinho continuam. A amizade continua! E essa fase difícil vai passar! A expectativa do novo me traz um friozinho bom na barriga. O mesmo frio na barriga que senti tantas vezes no SBT e pelos quais eu serei eternamente grato”, escreveu em uma parte de seu comunicado.

O clima no SBT é de tristeza. Somente nesta quarta foram demitidos os apresentadores Lívia Andrade, Leão Lobo e Mamma Bruschetta, além de Carlinhos Aguiar, que integrava o Jogo dos Pontinhos, do Programa Silvio Santos.

Desde setembro, a emissora tem feito cortes em diversos setores e até o fim do ano deve dispensar em torno de 500 funcionários de todo o Grupo Silvio Santos. Do casting, já haviam sido dispensados os jornalistas Rachel Sheherazade e Roberto Cabrini, e todos os atores de Poliana Moça. A apresentadora Maisa Silva decidiu se desligar.

Confira abaixo o post de despedida de Michael Ukstin do SBT: