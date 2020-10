SBT exibe animação Sing, com Sandy e Fiuk · .

O SBT exibe o filme Sing: Quem Canta seus Males Espanta no Cine Espetacular desta terça-feira (6), às 23h15 (horário de Brasília). Lançada em 2016, a animação conta a história do coala Buster Moon, responsável por organizar uma competição de canto para salvar o seu teatro da falência. A versão dublada traz as vozes de Sandy e Fiuk.

Na trama, o coala Buster Moon (Marcelo Garcia) está prestes a ver o seu adorado teatro ir à falência. Para alavancar a renda e salvar o local, ele organiza uma competição musical para encontrar o próximo grande astro da música. Entre os participantes se destacam o rato Mike (Claudio Galvan), a elefanta com pânico de palco Meena (Sandy) e o gorila gângster Johnny (Fiuk).

Mariana Ximenes, Wanessa Camargo e Marcelo Serrado completam o elenco de voz no Brasil. O filme tem direção de Garth Jennings.

Assista ao trailer dublado de Sing: