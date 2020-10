SBT exibe filme Férias Frustradas · .

O SBT exibe o filme Férias Frustradas na Tela de Sucessos desta sexta (2), às 23h15 (horário de Brasília). Lançado em 1983, o clássico das comédias conta a história da família Griswold. Quando o patriarca Clark (Chevy Chase) decide organizar uma viagem rumo ao parque Walley World, várias problemas começam a aparecer.

Na trama, Clark Griswold toma a decisão de organizar uma viagem de carro com sua família até o famoso parque temático localizado na Califórina, nos Estados Unidos.

O protagonista, a mulher Ellen (Beverly D’angelo) e os filhos Audrey (Dana Barron) e Rusty (Anthony Michael Hall) arrumam as malas e pegam a estrada para cruzar o país e aproveitar as tão esperadas férias. Até chegarem ao local, os Griswold são obrigados a enfrentar as mais diversas confusões.

O elenco dirigido por Harold Ramis (Feitiço no Tempo) ainda tem nomes como Randy Quaid (Independence Day), Eugene Levy (Shitt’s Creek) e John Candy (Esqueceram de Mim).

Confira abaixo o trailer em inglês de Férias Frustradas: