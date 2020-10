SBT exibe filme Férias Frustradas na Europa · .

O SBT exibe o filme Férias Frustradas na Europa na Tela de Sucessos desta sexta-feira (9), às 23h15 (horário de Brasília). Lançado em 1985, o longa coloca a atrapalhada família Griswold em uma nova temporada de descanso após vencerem um jogo na TV. A produção é sequência de Férias Frustradas (1983), exibido pela emissora na semana passada.

Na trama, os Griswold vencem um concurso em um programa de TV que, como prêmio, os leva para passar as férias na Europa. Empolgados, eles logo começam a se preparar para fazer rapidamente as malas.

Com Itália, Inglaterra, França e Alemanha no itinerário, a família só não esperava que a viagem seria de quinta categoria. Ao chegar no Velho Continente, todos se metem em muitas confusões.

Chevy Chase, Bevery D’Angelo, Dana Hill, Jason Lively, John Astin e William Zabka estão no elenco dirigido por Amy Heckerling.

Assista ao trailer (sem legendas) de Férias Frustradas na Europa: