SBT exibe filme Riquinho, com Macaulay Culkin · .

O SBT exibe o filme Riquinho no Cine Espetacular desta terça-feira (13), às 23h15 (horário de Brasília). Lançado em 1994, o filme estrelado por Macaulay Culkin (Esqueceram de Mim) conta a história do menino mais rico do mundo que, após o desaparecimento misterioso de seus pais, assume os negócios da família e tenta a todo custo descobrir o que aconteceu.

Na trama, Riquinho é um garoto milionário e muito amado por seus pais. No entanto, o garoto não é totalmente feliz. Apesar de todos os brinquedos que possui, ele não tem muitos amigos.

Quando o avião de seus pais cai, e eles desaparecem, Riquinho assume a empresa e os negócios da família. Suspeitando das atitudes de um executivo, ele conta com a ajuda de seu fiel mordomo e outras crianças para descobrir o que realmente aconteceu durante o acidente.

Jonathan Hyde, Christine Ebersole e John Larroquette também estão no elenco dirigido por Donald Petrie. Assista ao trailer legendado abaixo: