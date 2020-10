Scarlet Nexus recebe novo trailer com diário de desenvolvimento

Scarlet Nexus será o próximo grande RPG de ação publicado pela Bandai Namco, e a produtora revelou hoje mais detalhes sobre o grandioso projeto que será lançado para PC, Xbox Series X, Xbox One, PlayStation 5 e PS4.

O diretor Kenji Anabuki, o produtor Keita Iizuka e o diretor de arte Kouta Ochiai se juntaram para apresentar novos recursos e cenas do jogo nesse diário de desenvolvimento inédito com cerca de três minutos de imagens exclusivas. Confira:

O foco maior do vídeo é o vasto mundo de jogo, que se passa no país fictício de New Himuka, onde as pessoas estão todas conectadas através da Psynet, uma espécie de rede social mais evoluída criada no futuro distante.

As pessoas dessa época descobriram um novo hormônio nos cérebros humanos que garante poderes extra-sensoriais, ao mesmo tempo em que mutantes chamados de Others surgem dos céus disposto a devorar suas cabeças.

O que você achou do novo material? Está interessado nesse jogo? Conte para a gente nos comentários a seguir!