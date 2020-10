Scarpa cita erro em finalizações e defesa de Cavalieri após 1ª derrota no Brasileiro

O Palmeiras sofreu sua primeira derrota no Campeonato Brasileiro na noite desta quarta-feira. Após o revés por 2 a 1 diante do Botafogo, ainda no gramado do Estádio Nilton Santos, o meia Gustavo Scarpa lamentou o resultado e citou a defesa de pênalti de Diego Cavalieri.

Logo no começo do segundo tempo, o Botafogo saiu na frente por meio de Pedro Raul e Caio Alexandre. O Palmeiras diminuiu com Willian e teve a chance de empatar em cobrança de pênalti, mas o próprio Willian bateu no canto esquerdo de Cavalieri e viu o goleiro defender.

“A gente acabou errando algumas finalizações. O Diegão foi muito feliz na cobrança de pênalti do Willian, que marcou um gol que a gente achou que mudaria a partida. Infelizmente, não foi o que aconteceu”, disse Gustavo Scarpa em entrevista à TV Globo.

Sem Viña e Lucas Esteves, Vanderlei Luxemburgo decidiu improvisar Mayke como lateral esquerdo diante do Botafogo, mas o destro teve claras dificuldades no setor e acabou trocado por Scarpa no segundo tempo.

Diego Cavalieri comemora após defender pênalti em Botafogo x Palmeiras Getty Images

Com o meia na ala, o Palmeiras ganhou uma boa opção de ataque e conseguiu marcar seu primeiro gol.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

“Eu procuro, independentemente da posição que o professor escolhe me colocar, dar o meu melhor”, resumiu Scarpa, sobre a atuação como lateral esquerdo.

“Melhorei um pouquinho a partida, mas, infelizmente, não foi suficiente”, completou o meia de origem.

Superado após 20 jogos consecutivos sem derrota, o Palmeiras permanece com 22 pontos e cai para a 5ª colocação do Campeonato Brasileiro.

Pela 15ª rodada, o time alviverde volta a campo para disputar o clássico contra o rival São Paulo, às 19h (de Brasília) deste sábado, no Allianz Parque.