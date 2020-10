Scarpa lamenta derrota do Palmeiras: ‘Não fomos suficientes’

O Botafogo foi o responsável por colocar um ponto final da sequência invicta do Palmeiras, que perdurou por 20 jogos. A grata surpresa da derrota do Verdão para um sério concorrente ao rebaixamento do Brasileirão foi Gustavo Scarpa.

Por causa da convocação de Matías Viña para a seleção do Uruguai, especulou-se que o meia seria o titular da lateral-esquerda. No entanto, com o intuito de manter a solidez no sistema defensivo, Vanderlei Luxemburgo optou por improvisar Mayke na posição. Aposta essa que não rendeu frutos e culminou na entrada do camisa 14.

– Independentemente da posição que o professor me escalar, vou dar o meu melhor. Apesar da melhora depois da minha entrada, não foi o suficiente – comentou o meia, em entrevista concedida após o apito final.

Questionado a respeito do que faltou para o Palmeiras conquistar pontos na 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, Scarpa elogiou a defesa de pênalti do goleiro botafoguense e lamentou o resultado.

– A gente errou algumas finalizações, e o Diego foi muito feliz na cobrança de pênalti do Willian. Ele havia marcado um gol e nós achamos que a partida mudaria, mas infelizmente não aconteceu. – finalizou.

Uma vitória contra o Botafogo colocaria o Palmeiras na vice-liderança do Brasileirão. Diante do revés no Estádio Nilton Santos, no entanto, a equipe de Vanderlei Luxemburgo perdeu mais uma posição na tabela e amarga a quinta colocação.

O Verdão volta ao Allianz Parque para enfrentar o São Paulo, neste sábado, às 19 horas (de Brasília).