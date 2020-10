Schwartzman: ‘Não vou dizer quem é o GOAT, gosto de jogar com os 3’

Após ser eliminado por Rafael Nadal na semifinal de Roland Garros, o argentino Diego Schwartzman revelou aos jornalistas que seu principal objetivo é disputar o ATP Finals, torneio que reúne os oito melhores da temporada em Londres.

Na fase de perguntas em espanhol da coletiva, Schwartzman foi questionado sobre quais seus próximos objetivos, já que alcançou sua primeira semifinal de Grand Slam em Paris e pela campanha fará sua estreia entre os 10 melhores da ATP e respondeu: “Eu quero disputar o ATP Finals e finalizar o ano no top 10”.

Com a campanha em Paris, Schwartzman é o oitavo na classificação direta para o torneio, porém o suíço Roger Federer, que está em quarto na corrida e já disse que não disputará nada neste ano e seguirá se recuperando de cirurgia no joelho, auxilia na classificação.

No início da coletiva, em conversa em inglês, Schwartzman foi questionado sobre o que diferenciava seu vitória sobre Nadal no Masters 1000 de Roma: “Nadal jogou melhor que em Roma e eu cometi mais erros com o backhand. Comparando os jogos, a diferença foi mais da performance dele”.

O argentino foi perguntado sobre o fato de que no próximo domingo Nadal pode igualar Roger Federer em 20 títulos do Grand Slam e foi perguntando quem é o “GOAT” [Maior de todos os tempos]: “Eu não vou dizer que é o GOAT. Mas a coisa mais bonita disso é ver o quão diferente esses três caras são. O trabalho de pernas, a forma como jogam, como eles preferem diferentes pisos. Eu gosto muito de jogar com eles”.