Schwartzman treina sob orientação de Toni Nadal na academia de Rafa

Após grandes campanhas no saibro de Roma, na Itália, onde ficou com o vice-campeonato, tendo na campanha derrotado o espanhol Rafael Nadal, de quem perdeu na sequência na semifinal e Wimbledon, o argentino Diego Schwartzman foi treinar na academia do algoz.

Schwartzman, oitavo da ATP, treinou nesta sexta-feira na Rafa Nadal Academy em Manacor, na Espanha, sob orientação do diretor técnico da academia, Toni Nadal.

Nas redes sociais, a academia compartilhou um vídeo do treino. Confira:

Look who is training at the #RafaNadalAcademy by Movistar! 👀Welcome back @dieschwartzman 👋🏼 pic.twitter.com/C8imWx2PTu

— Rafa Nadal Academy by Movistar (@rnadalacademy) October 16, 2020

