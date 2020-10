‘Se tem tanto em lances nossos, é porque tem muito erro contra nós’

O Flamengo vive um grande momento no Campeonato Brasileiro. Na última rodada, os Rubro-Negros venceram o Vasco por 2 a 1, no clássico carioca disputado em São Januário, e estão com 27 pontos, apenas três do líder Atlético-MG.

No entanto, o clima ficou tenso após a partida, quando o presidente cruzmaltino Alexandre Campello criticou a arbitragem e a anulação do gol de empate dos vascaínos após intervenção do VAR.

Nesta segunda-feira (12 de outubro), o vice de futebol Marcos Braz se pronunciou sobre o anúncio. O dirigente se mostrou incomodado com as insinuações sobre favorecimento aos rubro-negros.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

“Todo mundo resolveu falar do VAR nos nossos jogos, insinuando que está ajudando a gente. Eu enxergo por outra ótica, mas ninguém comentou ainda. Se tem usado tanto o VAR em lances do Flamengo, é porque tem tido muito erro de arbitragem contra o Flamengo. Ou não? E alguma dessas intervenções foi errada? O VAR serve para ajudar o árbitro e evitar que injustiças sejam cometidas. Precisamos discutir o uso da tecnologia sem clubismo”, disse.

Nas 14 rodadas disputadas pelo Flamengo no Brasileirão até aqui, o árbitro de vídeo entrou em ação oito vezes em jogos do clube. Em sete, o VAR alterou marcações a favor do Rubro-Negro e foi contra em uma.

Bruno Henrique comemorando gol marcado em cima do Vasco Divulgação/Getty Images

A semana do clube carioca será intensa. Nesta terça-feira (13), o Flamengo entra em campo para encarar o Goiás, às 18h, no Maracanã, em partida atrasada da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já na quinta (15), a equipe volta a campo, também no Maracanã, para enfrentar o Red Bull Bragantino, às 20h.