Seahawks triunfam sobre Dolphins em bom jogo de Chris Carson

Seahawks e Dolphins se enfrentaram em Miami na tarde deste domingo (04/10) pela semana 4 da temporada regular da NFL. Pelo placar de 31-23 , Seattle saiu com a vitória, seguindo invicto na temporada, enquanto os Dolphins caíram para 1-3. A campanha de 4-0 garantiu a liderança da NFC Oeste para os Seahawks por mais uma semana, e marcou também a primeira vitória de Russell Wilson em Miami desde 2008, seu primeiro ano como titular no college football, em NC State.

O jogo começou com Ryan Fitzpatrick, quarterback dos Dolphins, lançando uma interceptação em menos de dois minutos de jogo. Seattle recuperou a bola próximo ao meio campo e avançou em direção à endzone com um touchdown de Chris Carson. As equipes trocaram field goals ainda no primeiro quarto para deixar o placar em 10-3 para os visitantes

No começo do segundo período, Fitzpatrick quase foi interceptado novamente, próximo à linha de gol, e os Dolphins acabaram chutando outro field goal para diminuir a diferença para quatro pontos. Na campanha seguinte, Seattle arriscou numa 4ª para 3 na redzone e não conseguiu converter, dando a Miami a chance de cruzar o campo e anotar mais três pontos com o kicker Jason Sanders. Com 24 segundos para o intervalo, porém, Russell Wilson conseguiu atravessar 75 jardas em três jogadas e encontrar Travis Homer na endzone para fechar o placar parcial em 17-9 no fim do primeiro tempo.

Na saída dos vestiários, Seattle distribuiu bem a bola entre seus jogadores e chegou até a linha de 6 jardas, mas Wilson foi interceptado por Xavien Howard na endzone. Fitzpatrick conseguiu mover as correntes na campanha seguinte, mas falhou em mais uma conversão de terceira descida, que levou ao 4º field goal de Sanders, reduzindo a desvantagem para cinco pontos.

No último quarto, os Dolphins conduziram novamente através do gramado do Sun Life Stadium, e mais uma vez se contentaram com três pontos, deixando o placar mais apertado, 17-15. Russell Wilson não permitiu, entretanto, que o time da casa criasse muita esperança e mostrou por que é favorito para o título de MVP, passando para David Moore, touchdown Seahawks. Não tardou muito para que Fitzpatrick lançasse mais uma interceptação, novamente de Ryan Neal, levando a outro TD de Chris Carson na campanha seguinte, praticamente selando a vitória para o time do estado de Washington, deixando o placar em 31-15. Fitzpatrick ainda anotou um touchdown terrestre para tentar uma reação e, depois de uma conversão de dois pontos bem-sucedida, Miami estava de volta no jogo. Os Seahawks, contudo, entregaram a bola três vezes para Chris Carson e conseguiram um first down que selou o placar final: 31-12 para Seattle.

Russell Wilson terminou a partida com 360 jardas de passe, 2 TDs e 1 INT, enquanto Fitzpatrick teve um dia mais “FitzTragic” do que “FitzMagic”, com 1 TD terrestre e 2 INTs. Destaque de Seattle também para Chris Carson, com 80 jardas (5,0 por carregada) e 2 TDs. Os Seahawks (4-0) voltam para casa para receber o Minnesota Vikings (1-3) no próximo Sunday Night Football, e os Dolphins (1-3) também viajam à costa oeste, para enfrentar o San Francisco 49ers (2-1).