Sebastião Lazaroni expõe confiança no filho Bruno: ‘Tem que passar toda a sua paixão e capacidade no Bota’

A ansiedade por ver o filho alçar voos na mesma profissão que ele seguiu faz parte da rotina de Sebastião Lazaroni. Convidado do “De Casa Com o LANCE!” desta quinta-feira, ele contou como é acompanhar o início de trabalho de Bruno Lazaroni como técnico efetivado.

– É o ciclo natural da vida. Mas como pai não é fácil. Vem o lado da emoção, vem sentimento, coração na mão. Sou uma pessoa vibrante, intensa, emotiva. Torço bem mais do que os demais – afirmou.

Sebastião destaca a maneira como o filho se preparou.

– É um processo natural. Ele teve dote para jogador, militou profissionalmente por 13 anos e não buscou apenas na prática. Fez curso de Educação Física, buscou Licença Pro, fez cursos da CBF, Licenças A e Pro. Toda vida dele se resume ao futebol. Caso ele coloque para os seus comandados toda a paixão que tem pelo futebol será meio caminho andado – e emendou:

– O Botafogo é rico em histórias vitoriosas, mas vem há algum tempo com problemas financeiros e dificuldade de injetar material humano. Essa situação provoca saídas de jovens de qualidade. É um grande desafio – completou.

O técnico, que tem uma passagem pelo Glorioso, deixa conselhos para o filho Bruno.

– É um trabalho árduo, difícil. Ele tem de passar calma, determinação e clareza nas suas ideias e transparência, como colocar suas ideias. O envolvimento tem de gerar uma unidade que possa dar força para superar limitações técnicas, seja de elenco ou de capacidade técnica – disse.

Sebastião Lazaroni ainda destacou outra missão para o filho.

– Tem de passar toda paixão e toda capacidade. É o início de uma carreira que ele vem montando desde lá atrás. Tomara que ele possa contribuir para que o Botafogo saia da zona da confusão, com um objetivo de trabalho muito forte – declarou.

