SEGA presenteia fãs com jogos promocionais por tempo limitado

Hoje, dia 14 de outubro, é uma data muito especial para os fãs da SEGA. Afinal, a veterana produtora está comemorando 60 anos de idade e a festa de aniversário já está rolando lá na Steam! Ao visitar a loja online, você pode baixar minigames inéditos e grátis como Armor of Heroes, Endless Zone, Streets of Kamurocho e Golden Axed. Confira o trailer comemorativo do evento a seguir:

Só fique atento, pois os jogos estarão disponíveis por tempo limitado! Armor of Heroes fica no ar de 15 a 19 de outubro, Endless Zone poderá ser baixado entre 16 e 19 de outubro, Streets of Kamurocho fica disponível entre 17 e 19 de outubro, enquanto Golden Axed aparece na Steam apenas de 18 a 19 de outubro.

Uma vez baixado, o jogo será seu para sempre! Por outro lado, se você perder a janela de chance de download, não poderá baixá-los mais, então anote bem os horários: os jogos serão lançados sempre às 14h de Brasília, e removidos também às 14h do dia marcado.

Por fim, há ainda um último jogo grátis para baixar! Se você visitar o site sega60th.com e cadastrar sua conta e e-mail por lá, terá ainda o clássico de SEGA Saturn Nights Into Dreams totalmente na faixa! O que achou dessa leva de jogos grátis? Vai baixar algum? Comente a seguir!