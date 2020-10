Segredo de Dionísio é abduzido por alienígena linguarudo · .

Desde que voltou à Vila dos Ventos, Guiomar (Claudia Netto) tem feito de tudo para infernizar a vida de Dionísio (Sérgio Mamberti) em Flor do Caribe. Entre uma provocação e outra, a mãe de Alberto (Igor Rickli) começará a desvendar segredos do passado o idoso e descobrirá que ele tem um filho que anda solto pela cidade. Candinho (José Loreto) confundirá o helicóptero que trouxe a mulher à cidade com um ovni e acreditará que ela é um alienígena na novela das seis da Globo.

Em uma de suas primeiras saídas por Vila dos Ventos, assim que chegar, Guiomar decidirá fazer uma visita a Veridiana (Laura Cardoso). Candinho será o responsável por levar a mulher até a avó.

A senhora ficará surpresa com a visita, e elas trocarão olhares profundos. Candinho contará para a avó como Guiomar chegou à cidade. “E foi assim, minha avó. Num disco avoador que dona Guiomar chegou em Vila dos Ventos. Parecia uma santa descendo na terra”, contará o rapaz.

“E o que é que a dona Guiomar veio fazer na minha casa?”, questionará Veridiana. A madame dirá que encontrou com o neto da senhora na rua e resolveu, depois de tantos anos, ver como ela estava. “Agora já viu, pode ir embora”, resmungará a personagem de Laura Cardoso.

“Ôxe, voinha”, se espantará Candinho com a sinceridade da avó. “Eu vou, eu vou, dona Veridiana. Mas antes eu queria deixar bem claro que eu nunca tive nada a ver com o que aconteceu…”, começará a falar a dondoca, sendo interrompida pela velha. “Calada! Não diz mais nenhuma palavra!”, gritará Veridiana.

“Voinha, por que tá desfeitando da dona?”, perguntará Candinho. “Porque ela é nora de Dionísio Albuquerque. E essa gente não é bem-vinda na minha casa”, explicará ela ao neto.

Guiomar tentará mostrar que está ali em missão de paz. “Por favor, dona Veridiana. Não me tome como aliada daquele velho só porque eu casei com o filho dele”, pedirá a mãe de Alberto. “A repulsa que a senhora sente por Dionísio Albuquerque não é menor do que a minha”, acrescentará ela.

“Afinal, o que é que a senhora veio fazer aqui?”, indagará Veridiana. Ao ver Guiomar olhar para Candinho, ela entenderá o recado e pedirá para o neto ir buscar um capim cheiroso para fazer um chá.

Revelação

Com a saída do rapaz, as duas conversarão mais à vontade. “Desembucha, Guiomar”, mandará Veridiana. “Quero saber da sua filha, Maria Adília [Inez Viana]. Ela tá viva? O que aconteceu com ela?”, perguntará a recém-chegada.

“Então é isso? Eu também queria saber do paradeiro da minha filha. Tá sumida no mundo. Já procurei em tudo quanto é lugar. Acho que morreu matada“, falará sobre sua desconfiança.

A senhora então dirá que se Guiomar quer saber sobre o real paradeiro de sua filha, melhor perguntar para o sogro se ele tirou a vida de Maria Adília. “Maldita hora que Maria Adília se perdeu e se meteu com quem não devia”, lamentará.

Reprodução

Guiomar apoiará Veridiana contra Dionísio em Flor do Caribe

“Aquele homem sabia envolver direitinho uma mulher. Fazia isso como ninguém. Eu entendo a sua filha. Eu sempre entendi”, ponderará a mãe do vilão.

Veridiana, então, fará um pedido: “Por isso eu lhe peço, não diga o nome desse homem pra Candinho. Não diga o nome do homem que veio a ser pai dele. Já basta ele não saber o paradeiro da mãe. Que eu espero que ainda esteja viva” suplicará a personagem de Laura Cardoso, revelando o segredo do passado de Dionísio.

Para demonstrar seu apoio, a perua declarará que está ao lado da avó de Candinho. “Nós vamos fazer justiça por ela. Eu vou ajudar a senhora a achar Maria Adília”, prometerá Guiomar.

“Tu sempre foi uma mulher boa. Um pouco doida da cabeça, mas de bom coração. Me perdoe ter lhe recebido com quatro pedras na mão”, dirá Veridiana, antes de abraçar a mulher.

Com a estreia da novela Nos Tempos do Imperador adiada para 2021, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo.

