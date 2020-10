Recuperando-se de uma lesão no tornozelo direito, Gabigol foi um dos desfalques do Flamengo na vitória sobre o Vasco por 2 a 1 neste sábado. De qualquer forma, o atacante não perdeu a chance de provocar o rival após a virada rubro-negra em São Januário no duelo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Segue tudo normal no RJ! 😏 — Gabriel Barbosa (@gabigol) October 10, 2020

“Segue tudo normal no RJ”, escreveu o atacante em sua conta no Twitter.

Com o resultado, o Vasco segue sem vencer o clássico desde abril de 2016, quando fez 2 a 0 pelo Carioca. Desde então, foram 16 jogos, com sete vitórias rubro-negras e nove empates – a sequência ainda envolve o título do Fla no Estadual de 2019.

Além disso, a equipe derrotada neste sábado completou sete jogos seguidos sem triunfo na temporada, com cinco reveses e dois empates. A última vitória foi sobre o Botafogo em 13 de setembro.

Do outro lado, o Flamengo chegou a seis partidas sem perder (cinco vitórias e um empate).