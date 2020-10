Segunda Guerra Mundial: Saiba o que foi o Dia “D”

O famoso “Dia D” ou Dia da Decisão consiste na data em que as tropas aliadas desembarcaram no norte da França. Exatamente em 6 de junho de 1944.

Fez parte da operação Overlord e tinha como principal objetivo desembarcar tropas na Normandia francesa, buscando recuperar o território, ocupado pelos nazistas desde 1940.

Considerado por muitos como a virada na Guerra, costuma ser bastante cobrado em vestibulares, assim como no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio).

Desse modo, deve compor os seus materiais de estudo. Acompanhe a seguir mais detalhes sobre o tema.

Resumo do que foi o Dia “D”

O Dia D visava abrir uma nova frente de batalha na Europa Ocidental.

Desta forma, no fim de 1943, três milhões de soldados britânicos, americanos e canadenses se concentram no sul da Inglaterra.

Eles contavam 10 mil aviões, 7 mil navios e 30 mil veículos especiais, além de tanques anfíbios. Toda essa estrutura serviu para atacar os nazistas no norte da França.

A saber, para o comandante da batalha, o general americano Dwight D. Eisenhower este seria um golpe fatal na Alemanha.

Como ocorram os ataques

O Dia D aconteceu depois de um intenso bombardeio das trincheiras do exército nazista e a destruição dos seus meios de comunicação.

Desse modo, no dia 5 de junho de 1944, mais de 13.000 mil paraquedistas pousaram nas praias da França, depois das linhas alemãs.

Com isso, no dia seguinte, as praias da Normandia no norte da França, receberam 6,5 mil navios. O ataque foi avassalador, cerca de 150 mil soldados atingiram o continente. Além disso, pontos estratégicos foram alcançados .

Segundo especialistas, os nazistas esperavam que o ataque ocorresse no verão europeu. Em decorrência disso, o exército de Hitler concentrou soldados no Canal da Mancha.

A saber, quem pensa que a tomada das praias da Normandia foi tarefa fácil, engana-se. Os alemães esconderam-se em pontos estratégicos e realizaram diversas baixas entre os Aliados.

Entretanto, o erro determinante para vitória dos Aliados, foi o fato que os alemães esperavam o ataque em Calais.

Além disso, os aviões nazistas demoraram muito a chegar, corroborando para o sucesso do Dia D.

Após a tomada da Normandia, os Aliados não demoraram a chegar a Paris, e com isso, em 25 de agosto de 1944 ela foi libertada.

Táticas do Dia “D”

Para que a operação obtivesse êxito, o segredo se fazia necessário. Em decorrência disso, a invasão da Normandia aconteceu com muita discrição.

Para se ter uma ideia, para que os alemães não descobrissem o plano, os Aliados adotaram nomes em inglês onde iriam desembarcar como Utah, Gold, Omaha, Juno e Sword.

Vale dizer que apesar do nome popular “Dia D” a missão originalmente denomina-se “Operação Overlord”.

Números do combate

A Operação Overlord deixou milhares de mortos em decorrência de um intenso ataque. Dentre alguns números, vale destacar, por exemplo:

Estima-se que ao menos 110.000 homens morreram, a maioria alemães.

Ao menos 30 mil bombas jogadas no combate

Pelo menos 20 mil civis morreram em decorrência da invasão

O Dia D ficou marcado como a virada dos Aliados, depois dele, os nazistas começaram a recuar cada vez mais, até o fim do conflito em 1945.

E então, você já conhecia essa parte da história? Recorrentemente o tema surge nas provas de vestibulares. Sendo assim, não deixe de incluí-lo em seus estudos.