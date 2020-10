Segunda melhor defesa do BR-2020, Roger Carvalho exalta comissão técnica do Fortaleza

Os números acumulados até então pelo sistema defensivo do Fortaleza dão confiança ao torcedor de que, seguindo essa toada, a equipe pode novamente buscar uma campanha na metade de cima da tabela do Campeonato Brasileiro.

Em 13 jogos, o time sofreu 10 gols, somente um a mais do que a zaga menos vazada até aqui, pertencente ao Internacional.

Na análise feita pelo zagueiro Roger Carvalho, que voltou de lesão no último domingo (4) frente ao Atlético-GO onde o Leão do Pici não sofreu gols, o trabalho da comissão técnica capitaneada por Rogério Ceni tem sido de fundamental importância.

Além disso, Roger pontuou também sobre as suas impressões diante da retomada aos gramados depois de quase dois meses, tendo atuado pela última vez diante do América-RN em 21 de julho.

– São uma virtude da comissão, da maneira que eles vem conduzindo todo o elenco do Fortaleza. Eles treinam da mesma maneira os 11 titulares e o restante do elenco. Cada um que entra sabe o que cumprir na função. Com certeza isso é uma virtude – disse o zagueiro.

– Me senti bem, até melhor do que eu imaginava pelo tempo que eu estava sem jogar. Acredito que o ritmo, cada vez que você entra em campo, vai melhorando. A lesão que eu tive não foi fácil. Foi um longo período. Tive de ganhar condicionamento físico, então me sinto bastante feliz por poder voltar e ajudar meus companheiros – acrescentou.