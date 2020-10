Seleção Brasileira é mais vista do que todos os jogos do Brasileirão 2020 · .

A estreia da Seleção Brasileira nas Eliminatórias 2020 marcou 26,9 pontos de média na Grande São Paulo. Exibido na sexta-feira (9), um dia da semana incomum do futebol na TV aberta, o jogo com a goleada de 5 a 0 do Brasil contra a Bolívia foi mais visto do que todas as partidas do Campeonato Brasileiro 2020 na Globo.

Esse foi o melhor resultado de uma transmissão de futebol desde a final do Campeonato Paulista, em agosto. Desde então, foram ao ar nove confrontos no meio de semana e outros dez aos domingos. O duelo mais visto do Brasileirão aconteceu em 26 de agosto, com Corinthians x Fortaleza (26,5 pontos).

Nesta terça-feira (13), Peru x Brasil não vai passar na TV. A Globo tem contrato apenas para mostrar os jogos da Seleção Brasileira apenas em casa. O torcedor interessado em assistir à partida terá que recorrer aos streamings EI Plus e Unio.

Confira abaixo as audiências de 9 de outubro na Grande São Paulo:

Média do dia (7h/0h): 16,2 Bom Dia São Paulo 8,0 Bom Dia Brasil 7,9 Mais Você 7,0 Encontro com Fátima Bernardes 7,3 SP1 11,3 Globo Esporte 11,6 Horário Eleitoral 9,8 Jornal Hoje 11,4 Sessão da Tarde: Sai de Baixo 12,3 Laços de Família 18,4 Malhação 18,1 Flor do Caribe 20,1 SP2 23,6 Totalmente Demais (último capítulo) 29,2 Jornal Nacional 29,3 Horário Eleitoral 25,4 A Força do Querer 28,9 Eliminatórias 2020: Brasil x Bolívia 26,9 S.W.A.T. 14,8 Jornal da Globo 9,7 Conversa com Bial 6,8 Perception: Truques da Mente 5,7 Corujão 1: Amor em Jogo 4,8 Corujão 2: O Anjo Mora ao Lado 4,0 Média do dia (7h/0h): 7,0 Balanço Geral Manhã (média das 5h-8h45) 2,1 Balanço Geral Manhã (rede) 1,5 Balanço Geral Manhã (local) 3,6 Fala Brasil 4,9 Hoje em Dia 6,1 JR 24H (manhã) 5,7 Balanço Geral SP (média total) 8,8 Horário Eleitoral 8,8 Escrava Mãe 6,5 Os Mutantes – Caminhos do Coração 4,5 JR 24H (Tarde 1) 4,2 Cidade Alerta 6,9 JR 24H (Tarde 2) 7,0 Jornal da Record (média total) 7,2 Horário Eleitoral 7,0 Amor Sem Igual 7,5 Jesus 10,2 A Fazenda 12 12,5 Super Tela: Matando Salazar 5,6 JR 24H (madrugada) 3,6 Inteligência e Fé 2,0 Fala que Eu te Escuto 1,0 Igreja Universal do Reino de Deus 0,6

Média do dia (7h/0h): 6,2 Primeiro Impacto 4,2 Bom Dia & Cia (médita total) 6,6 Horário Eleitoral 6,5 Triturando 6,3 Casos de Família 6,3 O Que a Vida me Roubou 7,5 Quando me Apaixono 7,5 SBT Brasil 6,3 Horário Eleitoral 6,7 Roda a Roda 7,0 Cupom Premiado Baú 7,6 Chiquititas 6,9 Cúmplices de um Resgate 6,8 Programa do Ratinho 5,1 Tela de Sucessos: Férias Frustradas na Europa 5,3 The Noite 4,4 Operação Mesquita 3,2 Roda a Roda (reapresentação) 2,6 Triturando (reapresentação) 2,3 SBT Brasil (reapresentação) 2,2 Longmire – O Xerife 2,5

Fonte: Emissoras