Sem acerto com Grêmio, Porto fecha com Felipe Anderson, do mesmo empresário de Pepê

Felipe Anderson irá defender o Porto na próxima temporada por empréstimo, apontam os jornais portugueses Record e A Bola. A rede britânica BBC também coloca o negócio próximo do acerto.

O meia brasileiro foi contratado pelo West Ham no meio de 2018 e perdeu espaço na última temporada, virando reserva na equipe londrina.

Agora, o atleta de 27 anos terá a chance de recuperar o brilho na Europa, o que conseguiu defendendo a camisa da Lazio.

Os veículos portugueses apontam que Porto e West Ham irão dividir o pagamento do salário do ex-atleta do Santos, que chega em meio a uma não-transferência de Pepê, do Grêmio, aos Dragões.

Aliás, A Bola destaca a participação de Giuliano Bertolucci, que representa Felipe Anderson e gere a carreira de Pepê. A publicação aponta que o agente ainda busca um entendimento entre Porto e o atleta do Grêmio para um negócio em janeiro.

Vale destacar que, embora tenha fechado em diferentes países da Europa na segunda-feira, a janela de transferência fica aberta até esta terça em Portugal.