Sem chances no Barcelona, fã de David Luiz virou realidade de R$ 132 milhões; hoje, reencontra ex-time

De “seu ídolo é o jogador do Chelsea David Luiz” a “sua imagem em campo e sua atitude recordam a de Carles Puyol”, a matéria do jornal Mundo Deportivo no fim de 2013 já indicava que Marc Cucurella, então com 15 anos, era um jovem promissor do Barcelona. A idolatria pelo brasileiro também seria destacada no site oficial de LaLiga em 2018.

Seu talento veio a se confirmar, mas não como defensor. Com passagens pelas seleções de base da Espanha, o hoje meia estará em campo com o Barça, mas na condição de adversário, já que é um dos destaques do Getafe.

Depois de ter se juntado ao elenco catalão aos 14 anos de idade, em 2012, Cucurella foi subindo de categoria no clube e até estreou pelo time principal, tendo entrado em campo em um jogo da Copa do Rei em 2017 – disputou poucos minutos em sua única atuação pela equipe.

Emprestado ao Eibar em 2018-19, ele foi titular na equipe e acabou contratado em definitivo por 2 milhões de euros (R$ 13,2 milhões na cotação atual), mas o Barça exerceu a opção de recompra imediatamente por 4 milhões de euros (R$ 26,4 milhões) e o emprestou ao Getafe. No fim, o clube da ‘Grande Madri’ ficou com o atleta de modo permanente, com um pagamento total de 10 milhões de euros (R$ 66 milhões) – os catalães ainda têm 10% do direito de uma futura venda.

Na campanha 2019-20, a sua primeira no Getafe, o meia foi titular em 37 das 38 rodadas do Espanhol, ficando de fora de um jogo apenas por ter que cumprir suspensão por acúmulo de amarelos. O atleta criou 52 chances, sendo o 16º no quesito, e somou cinco assistências.

Além disso, Cucurella ganhou suas primeiras chances e se estabeleceu na seleção espanhola sub-21 ao longo da temporada – inclusive foi o capitão nos últimos jogos, neste mês.

Na atual campanha, o atleta atuou em todos os minutos das quatro primeiras rodadas do Espanhol e anotou um gol. Em meio a este cenário, ele viu seu valor de mercado ir de 700 mil euros (R$ 4,6 milhões) em junho de 2017 para atuais 20 milhões de euros (R$ 132 milhões), segundo o site Transfermarkt.

“O Cucurella é um jogador muito agressivo, jogador muito bom. Está sempre se entregando pela equipe, é um garoto que tem uma perspectiva muito boa no futebol, e pouco a pouco está conseguindo se consolidar. Fora de campo, é um menino muito simples, muito dedicado, concentrado para o futebol, e não à toa que está se destacando”, declarou o zagueiro Marlon, ex-Barcelona e atualmente no Sassuolo, em entrevista ao ESPN.com.br.

Agora meia e aos 22 anos, Cucurella terá a chance de reencontrar o Barcelona pela quinta vez na carreira. Ele já aplicou a ‘lei do ex’ uma vez ao marcar no empate por 2 a 2 do Eibar – nos outros três confrontos, acabou derrotado.

O quinto confronto do jogador com a equipe catalã será neste sábado, quando o Getafe receberá o Barcelona no Coliseum Alfonso Pérez, às 16h (de Brasília), com transmissão da ESPN Brasil e ESPN App.