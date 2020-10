Sem dinheiro, Botafogo pode desistir de contratação do atacante Ronald

Em sérias dificuldades financeiras, o Botafogo tem se reforçado ao longo da temporada com atletas que possam vir sem custos. Interessado no atacante Ronald, do Botafogo-SP, o Alvinegro pode esbarrar nesse quesito para ter o atleta de 23 anos.

O clube paulista quer uma contrapartida financeira para liberar o jogador, enquanto o Glorioso tenta a contratação por uma via alternativa. Ronald viria para a equipe carioca mas o Botinha manteria um percentual de seus direitos federativos para lucrar com uma venda futura. O Botafogo seria a vitrine e também teria direito a um percentual da venda.

Enquanto os dois clubes seguem em conversas, já está tudo acertado entre o Alvinegro e Ronald. Destaque na campanha do Botafogo-SP na Série B, ele tem contrato até fevereiro de 2021.