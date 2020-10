Sem laterais no Real Madrid, Zidane foge de ‘desculpas’ e volta a rebater críticas: ‘Aqui se fala muito’

Mesmo não tendo laterais-direitos para a partida contra o Levante, neste domingo, às 11h (de Brasília), o técnico Zidane não quer saber de desculpas no Real Madrid. O jogo válido por LaLiga terá transmissão do FOX Sports.

O francês terá que improvisar algum jogador para a vaga dos lesionados Carvajal e Odriozola.

“Não vejo coisas muito negativas quando as coisas ficam complicadas. Não gostamos de ter pessoas lesionadas. Não vamos procurar desculpas. Minha equipe tem muito talento, mas também muito coração. Juntos, podemos conseguir coisas muito boas ”, comentou Zidane.

A ESPN confirmou que Carvajal ficará fora por dois meses e vai perder o clássico contra o Barcelona por LaLiga e o início da Champions League. Por sua vez, Odriozola pode ficar afastado entre duas e três semanas.

Tudo indica que Lucas Vázquez será o substituto, tendo Nacho como outra opção para a lateral-direita.

“São coisas que passam. No final, temos que ser pacientes. Me incomoda os jogadores que se lesionam porque é o pior momento para eles. Vamos continuar com os jogadores que temos ao nosso dispor”.

Zidane também respondeu às críticas que reclamam do mau jogo da equipe. Desde o fim do confinamento, o Real Madrid soma 12 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota.

“Temos que fazer da melhor maneira em campo. Críticas sempre? Nós não controlamos isso. Nós controlamos para sermos unidos, fortes e levar isso adiante. Aqui é sempre igual. No mínimo de dificuldade do nosso jogo, quando nos fazem gol… Aqui se fala muito”, comentou Zidane, aos risos.