Sem Neymar, Brasil encerra preparação para as Eliminatórias

A seleção brasileira realizou na Neo Química Arena, palco do jogo, o seu último treino antes da estreia contra a Bolívia, às 21h30 (de Brasília) desta sexta-feira (09) pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 no Qatar.

Neymar, que sentiu no treino desta quarta-feira uma dor na lombar e foi retirado para exames, ainda não foi liberado pelo departamento médico para treinar. A explicação dada por Rodrigo Lasmar é de que com todo o deslocamento do Rio de Janeiro para São Paulo, a equipe médica ainda não teve tempo de iniciar o tratamento no camisa 10, assim o aval para que o craque jogue ou não a estreia só será dado nesta sexta, dia do jogo.

Os jogadores aqueceram com a clássica ‘altinha’, e em seguida os titulares foram chamados por Tite para treinar pressão na saída de bola, assim o treinador colocou os jogadores nas posições que devem atuar na partida.

Douglas Luiz assumiu a titularidade de Bruno Guimarães e deve ser o titular da Seleção ao lado de Casemiro e Philippe Coutinho. Dessa forma, a escalação esperada para a seleção brasileira conta com Weverton; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Renan Lodi; Casemiro, Douglas Luiz e Philippe Coutinho; Everton Ribeiro, Firmino e Cebolinha.

Nos minutos em que o treino foi aberto, antes de ser fechado para todos, foi possível observar Tite e a sua comissão conversando muito com os atletas sobre a recomposição defensiva, dando foco para a saídas de bola da seleção boliviana.