Sem Neymar, Rafinha dá linda assistência, Mbappé faz dois, PSG goleia Nimes por 4 a 0 e dorme líder

O PSG jogou desfalcado, mas goleou o Nimes com facilidade por 4 a 0, nesta sexta-feira, fora de casa, pela abertura da 7ª rodada do Campeonato Francês.

A equipe comandada por Thomas Tuchel não contou com nomes como Neymar, Di María e Marquinhos, que foram poupados visando o duelo contra o Manchester United, no meio de semana, pela Uefa Champions League.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar. Clique e saiba mais em DisneyPlus.com

Com isso, o técnico alemão promoveu a estreia de reforços recém-contratados pela equipe da capital, como o meia Rafinha Alcântara, ex-Barcelona, e o atacante Moise Kean, emprestado pelo Everton.

A partida foi facilitada para o PSG logo aos 12 do 1º tempo, quando o zagueiro Landre deu uma voadora assassina em Rafinha e foi expulso com cartão vermelho direto pelo árbitro.

Rafinha ficou com a barriga bem machucada no lance, e precisou inclusive de atendimento médico devido aos cortes feitos pelas travas da chuteira.

Com um a menos, o Nimes se trancou na defesa, mas era claro que o Paris faria o gol a qualquer momento, tamanha a pressão.

E ele veio aos 32 minutos: Rafinha deu assistência maravilhosa para Mbappé, que invadiu a área na corrida, driblou o goleiro Reyner e rolou para as redes.

No 2º tempo, o PSG seguiu martelando e criou diversas chances de gol, mas pecou na pontaria e errou o alvo diversas vezes, mandando também duas bolas na trave.

A equipe da capital só conseguiu ampliar aos 32: após cruzamento para a área, Sarabia ajeitou de cabeça e Florenzi chegou empurrando para dentro.

Com o adversário já nas cordas, o 3º tento do Paris saiu de forma natural: já nos minutos finais, Sarabia acionou Mbappé na corrida e o craque deu um tapa na saída do goleiro.

Ainda houve tempo para o próprio Sarabia receber em boa colocação e bater forte por baixo do goleiro para completar a goleada: 4 a 0, fora o baile.

Vitória tranquila dos parisienses, que vão a 15 pontos e dormem na liderança da Ligue 1. Lille (14 pontos) e Lens (13) ainda podem ultrapassar na sequência da rodada.

Mbappé comemora após marcar para o PSG sobre o Nimes EFE

Lens 0 x 4 PSG

GOLS: PSG: Mbappé (2), Florenzi e Sarabia

NIMES: Reyner; Burner, Miguel, Landre e Paquiez; Cubas (Martínez), Fomba e Deaux; Ripart (Koné), Eliasson (Majouga) e Roux (Aribi) Técnico: Jerome Arpinton

PSG: Keylor Navas; Florenzi (Ruíz-Atil), Diallo, Kimpembe e Bakker; Paredes (Ander Herrera), Gueye e Rafinha (Dagba); Sarabia, Mbappé (Jesé) e Moise Kean Técnico: Thomas Tuchel

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

Rafinha Alcântara fez seu 1º jogo com a camisa do PSG

Landre, do Nimes, foi expulso com apenas 12 minutos de jogo

Rafinha já registrou sua 1ª assistência pelo PSG

3º e 4º gols de Mbappé em 4 jogos pelo PSG na temporada

2º gol de Florenzi em 5 jogos pelo PSG na temporada

1º gol de Sarabia em 7 jogos pelo PSG na temporada

Classificação

– Nimes: 13º lugar, com 8 pontos

– PSG: 1º lugar, com 15 pontos

Próximos jogos

As equipes voltam a campo no próximo final de semana, pela Ligue 1.

Sábado, 24/10, 16h*, PSG x Dijon

Domingo, 25/10, 11h*, Bordeaux x Nimes

*horário de Brasília