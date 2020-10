Sem Neymar, Seleção Brasileira encerra preparação para estreia nas Eliminatórias

A Seleção Brasileira encerrou nesta quinta-feira a sua preparação para a estreia na Eliminatórias Sul-Americanas, que será diante da Bolívia, nesta sexta-feira. Diferente dos últimos dias, quando o time estava concentrado na Granja Comary, no Rio de Janeiro, a atividade desta tarde foi realizada em São Paulo, na Neo Química Arena, palco do jogo.

Dentro de campo, o técnico Tite não pôde contar com Neymar, que faz um trabalho intensivo de fisioterapia para se recuperar de dores na lombar e, portanto, segue como dúvida para a partida. Com isso, que assumiu o seu posto foi Everton Ribeiro.

Já o atacante Richarlison, que está recuperado de uma entorse no tornozelo, participou normalmente das atividades desta quinta-feira com o restante do grupo e está à disposição de Tite. Entretanto, o treinador não deve optar pelo jogador do Everton, da Inglaterra.

Durante os 20 minutos do treino disponibilizados ao público, o comandante realizou uma ativadade tática, utilizando todo o campo. O time titular esboçado foi com Weverton; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodi; Casemiro e Douglas Luiz; Everton, Philippe Coutinho e Everton Ribeiro; Roberto Firmino.

Brasil e Bolívia se enfrentam nesta sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela primeira rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, que concede vagas na Copa do Mundo de 2022.