Sem renovar com o Bayern, Alaba espera Barcelona ou Real Madrid

O austríaco David Alaba, do Bayern de Munique, tem contrato com o clube alemão somente até junho de 2021, no final da temporada. E por mais que a equipe da Baviera queira sua permanência, o atleta ainda não aceitou renovar o vínculo. A explicação pode ser uma espera por Barcelona ou Real Madrid.

De acordo com informações do jornal “Bild”, da Alemanha, o lateral-esquerdo de origem, mas que na última temporada atuou na zaga e que na seleção é meia, estaria interessado em começar um novo projeto na carreira. O portal diz que os dois gigantes espanhóis são seus favoritos.

O Paris Saint-Germain é outra equipe que sonha com o jogador e já realizou uma proposta pelo jogador. Juventus e Manchester City também já foram especulados como possíveis destinos para o atleta de 28 anos.

O Bayern de Munique ofereceu a Alaba um novo contrato de 11 milhões de euros (cerca de R$ 72 milhões) por ano. Até o momento, o jogador não aceitou.