Sem ser inscrito pelo Napoli na Liga Europa e no Campeonato Italiano, Milik ficará até janeiro sem atuar

Arkadiusz Milik não jogará pelo Napoli até janeiro. O clube italiano não inscreveu o atacante no Campeonato Italiano e na Liga Europa e o polonês treinará separado até o início da próxima janela de transferências.

De acordo com a imprensa italiana, o Napoli resolveu castigar Milik por ter rejeitado duas propostas no último dia da janela de transferências: uma do Valencia e outra da Fiorentina. Ele também esteve perto de Tottenham e Roma, mas os negócios não se concretizaram.

Com contrato apenas até a metade do próximo ano, Milik pode assinar um pré-contrato com outras equipes a partir de janeiro. Até lá, seguirá treinando separado dos demais companheiros.