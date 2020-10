Sem Simone, Simaria ousa sozinha na final do The Voice Kids; saiba por quê · .

Sem a presença de Simone, Simaria ousou ao se apresentar sozinha na final do The Voice Kids, neste domingo (11), na Globo. Com a irmã grávida acompanhando o encerramento da temporada de casa, a jurada do reality se arriscou a cantar em espanhol a música La Vida Continuó.

“A nossa festa vai ficar ainda mais animada com o sucesso que as nossas coleguinhas gravaram em parceria com a cantora colombiana Karol G”, anunciou o apresentador André Marques. Após a performance que mesclou espanhol e português, a sertaneja recebeu elogios de Simone.

“Olha, eu vou pedir opinião de uma grande cantora. Simone, o que você achou da apresentação de Simaria?”, perguntou Marques. “Ô, meu filho, eu pensei que ia cantar junto com ela, porque esse negócio de cantar separado a gente não gosta, a gente gosta de cantar junto”, confessou a gestante.

“Mas, minha irmãzinha, parabéns, você é maravilhosa. Tô aqui feliz de te ver brilhar aí nesse palco maravilhoso que eu tô morrendo de saudade. Se Deus quiser estaremos aí juntinhas na próxima temporada, parabéns, te amo muito”, se declarou Simone Mendes.

Confira um trecho da apresentação de Simaria: