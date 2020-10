Sem sustos, Galo vence o Goiás no Mineirão e mantém ‘distância’ de Fla e Inter na liderança do Brasileiro

O Atlético-MG se recuperou da derrota para o Fortaleza e fez mais um bom jogo no Mineirão ao derrotar o Goiás por 3 a 0, gols de Keno e Nathan e Marrony, neste sábado, no Mineirão. (Veja os gols nos vídeos abaixo)

A vitória manteve o Galo distante dos principais rivais do alvinegro na disputa pela ponta, Flamengo e Inter. O time mineiro chegou aos 30 pontos, contra 27 dos cariocas e 25 dos gaúchos, que ainda jogam na rodada contra o Athletico-PR e podem ficar mais próximos do Atlético na classificação.

Para o time goiano, a derrota aumentou sua luta para tentar se recuperar no campeonato. O Esmeraldino continua na lanterna do Brasileirão, com nove pontos e terá de trabalhar muito para sair dessa fase, já que é uma equipe limitada individualmente e no seu conjunto.

Galo focado

O Atlético não desconcentrou, entrou firme no jogo sabendo que era superior ao Goiás e fez o seu papel na partida, sem sustos, com competência, reconquistando parte da “gordura” de pontos que tinha na competição.

A noite do ataque atleticano foi de bom volume de chances criadas e ainda com a novidade na equipe, pela escalação do jovem Sávio, o Savinho, que não se intimidou, foi pra cima e participou de bons lances.

Surpresa positiva com Savinho no time

A jovem revelação do Galo, que já tem multa rescisória milionária, começou pela primeira vez como titular e já mostra que poderá ter um futuro promissor. Fez boas jogadas, sendo um driblador nato, algo raro no futebol brasileiro.

Keno mais uma vez

O atacante do Galo marcou seu oitavo gol no Brasileirão, de pênalti, após ele construir a jogada que originou a falta. A trinca Keno, Sasha e Savinho funcionou muito bem no primeiro tempo. Faltou mais capricho para o placar ficar mais dilatado.

No fim do primeiro tempo, Galo 2 a 0

Em outra boa jogada de Keno pela esquerda, ele enganou o marcador, levantou a cabeça e viu Nathan sozinho no meio da área para acertar uma cabeçada precisa, no canto direito de Tadeu. Atlético resolveu o jogo de forma rápida e ágil.

Administrou o jogo para confirmar o placar

O Galo voltou em bom ritmo para a etapa final de jogo, mas a fragilidade do Goiás permitiu que o time mineiro controlasse a partida. O goleiro Everson não fez nenhuma defesa no jogo. O duelo foi resolvido ainda no primeiro tempo. Mesmo Sampaoli fazendo as cinco substituições, o Atlético não teve o mesmo ímpeto da etapa inicial, preferindo se poupar na parte final do jogo. Valeu pelos três pontos conquistados.

Mesmo com menos “fome”, Galo fecha a conta com o terceiro

Em vacilo da defesa do Goiás, Keno rouba a bola, avança e dá o passe para Marrony, que chutou duas vezes antes de marcar. Atlético confirmou a boa vitória, jogando o suficiente para garantir mais três pontos.

Próximos jogos

O Galo volta a campo no dia 14 de outubro, quarta-feira, contra o Fluminense, no Mineirão, às 20h30. Já o Esmeraldino recebe o Bahia, sexta-feira, dia 16, às 20h, na Serrinha, em Goiânia.

FICHA TÉCNICA

​

ATLÉTICO-MG 3 X 0 GOIÁS

Data-Horário: 10 de outubro, às 21h

Estádio-Local: Mineirão- Belo Horizonte – (MG)

Árbitro:Vinicius Gonçalves Dias Araújo(SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro(SP) e Daniel Paulo Ziolli(SP)

VAR:Rodrigo Nunes de Sá(RJ)

Cartão amarelo: Pintado(GOI)

Cartões vermelhos:-

Gols: Keno(pênalti), aos 41’-1ºT(1-0), Nathan, aos 45’-1ºT(2-0), Marrony, aos 46’-2ºT(3-0)

Atlético-MG:Everson; Guga, Réver, Igor Rabello e Guilherme Arana; Jair(Dylan Borrero, aos 33’-2ºT), Hyoran(Fábio Santos, aos 33’-2ºT) Nathan(Allan, aos 13’-2ºT); Keno, Eduardo Sasha(Marrony, aos 33’-2ºT) e Savinho(Maílton, aos 24’-2ºT). Técnico: Jorge Sampaoli

Goiás: Tadeu; Pintado, David Duarte(Miguel Figueira, aos 39’-2ºT), Fábio Sanches e Jefferson(Caju-intervalo); Gilberto(Heron, aos 27’-1ºT), Breno, Daniel Bessa, Shaylon(Keko, aos 32’-2ºT), Rafael Moura e Vinícius.. Técnico: Enderson Moreira