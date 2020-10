Sem Thiago Silva, Chelsea recebe o Southampton para embalar no Inglês

Com um início de temporada irregular, o Chelsea enfrenta o Southampton neste sábado, às 11h (de Brasília), no Stamford Bridge. Em partida válida pela quinta rodada do Inglês, os comandados por Frank Lampard querem engatar uma sequência positiva no torneio e provar que são um dos favoritos a levantar o caneco.

Os Blues estão atualmente na 7ª posição, com sete pontos. Após perder para o Liverpool e empatar com o West Bromwich, o clube de Londres já deu uma resposta positiva na última rodada, ao golear o Crystal Palace por 4 a 0. Agora, busca vencer a segunda consecutiva para encostar nos líderes.

Lesionado, o goleiro Mendy desfalcará o Chelsea na partida. Kepa e Caballero disputam a posição de titular. Thiago Silva, que atuou nas Eliminatórias pelo Brasil, também não irá para o jogo. Por outro lado, o time contará com a volta de Pulisic e Ziyech, que se recuperaram de lesão. Em coletiva nesta sexta-feira, Frank Lampard comentou sobre a forte disputa por posição no elenco.

– Qualquer equipe que quiser competir precisa de mais de um jogador por posição. Precisa ser competitivo. Trouxemos jogadores e aumentamos os níveis de qualidade.

O Southampton, por sua vez, está em 11º, com seis pontos, mas vem em um bom momento. Após perder as duas primeiras partidas, o clube venceu o Burnley e o West Bromwich e agora busca surpreender o Chelsea para chegar ao terceiro triunfo consecutivo.

Confira as prováveis escalações:

Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Thiago Silva, Zouma, Alonso; Kovacic (Kanté), Jorginho, Mount, Havertz; Werner e Pulisic.

Southampton: McCarthy; Walker-Peters, Bednarek, Vestegaard, Bertrand; Walcott, Ward-Prowse, Oriol Romeu, Redmond; Ings e Adams