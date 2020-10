Sem vencer há dez jogos, Botafogo precisa acabar com sequência de empates diante do invicto Palmeiras

Sem perder, mas também sem vencer. Após o empate no clássico contra o Fluminense, o Botafogo chegou ao décimo jogo sem vitória no Campeonato Brasileiro. Vice lanterna do Brasileirão, o Alvinegro terá a difícil missão de encerrar o jejum de triunfos diante do Palmeiras, único invicto da competição até o momento.

Com o retrospecto de cinco vitórias e sete empates, o Palmeiras é o único time invicto na atual edição do Campeonato Brasileiro. Além dos 12 compromissos pelo Brasileirão, o Alviverde chegou a 20 jogos de invencibilidade na temporada – a segunda maior marca do clube no século. Para tentar derrubar o rival paulista, o técnico Bruno Lazaroni pode ter o retorno de algumas peças importantes.

Sem Bruno Nazário e Honda, lesionados, o Alvinegro enfrentou o clássico contra o Fluminense sem meias e, mais uma vez, o placar final foi um empate. Foi o nono empate do Botafogo no Campeonato Brasileiro.

Nazário teve uma lesão grave no ligamento do tornozelo esquerdo e ainda não tem previsão de retorno. Por outro lado, o meia Honda, que já não atua há duas semanas, pode estar de volta ao time diante do Palmeiras.

Guilherme Santos, fora desde a partida contra o Corinthians, no início de setembro, pode ser outra novidade. O jogador já treina normalmente e pode ser relacionado por Bruno Lazaroni. O treinador afirmou que aguarda um posicionamento do departamento médico do clube, mas que tem esperanças de ter ‘reforços’ no time.

​- Ainda estou aguardando feedback do departamento médico e principalmente do Honda. Se se sentir confortável… Queremos grupo mais forte, contar com mais opções. A gente vem perdendo ao longo da competição alguns jogadores importantes, ele é um deles. Ter o elenco todo à disposição é importante, acaba tendo mais opções para mexer durante o jogo – afirmou Bruno Lazaroni, em coletiva após o clássico contra o Fluminense.

Botafogo e Palmeiras se enfrentam na próxima quarta-feira, às 21h30, no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro.