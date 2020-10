SEMrush – A Ferramenta do Marketing Digital

O que é o SEMrush?

Muitas pessoas já ouviram falar do SEMrush, visto que é uma famosa ferramenta dentro do marketing digital. No entanto, você sabe o que é o SEMrush?

SEMrush é um software pago muito utilizado dentro do marketing digital. Isso porque é um software multifuncional que conduz revisões estratégicas.

Os objetivos do marketing digital são dinâmicos e variados, ao passo que todos visam expandir o tráfego orgânico. Todavia, não é tão simples alcançar esse ranqueamento.

Várias ferramentas estratégicas

Por isso o SEMrush é tão efetivo, uma vez que permite melhorar o desempenho do seu site através de várias ferramentas de alta performance.

Sendo assim, o SEMrush é um pacote digital completo com várias ferramentas.

Através do SEMrush é possível:

Otimizar o SEO;

Pesquisar palavras-chave relevantes para o seu negócio;

Comparar perfis de Backlinks;

Analisar o mercado;

Gerar relatórios específicos, dentre outros benefícios.

Métricas, Palavra-Chave e Ranqueamento

O SEMrush atende todas as necessidades para gerar autoridade na internet, por isso é uma ferramenta de gestão de marketing digital.

Através dessas métricas avançadas, bem como palavras-chave especificas para seu segmento o ranqueamento ocorre.

Assim sendo, o tráfego orgânico ocorre de forma objetiva.

Backlinks de Qualidade

Além disso, a atuação do SEMrush junto aos backlinks é de grande valia, haja vista que os backlinks precisam ser qualificados para gerar valor à uma marca.

Além de todas as métricas próprias, o SEMrush permite a integração com o Google Analytics, Search Console e Majestic, melhorando as análises e direcionando suas ações.

Ainda possui filtros avançados para mensurar: domínio / URL, nível de toxicidade, follow / nofollow e âncoras, além de integração com Gmail e Microsoft.

O valor do seu negócio

Essa é uma ferramenta completa que gera valor à uma marca. É um investimento que vale, uma vez o ranqueamento orgânico não tem data final. Todavia, a ferramenta permite um teste grátis.

Investir no SEMrush é um dos caminhos para o sucesso do Marketing Digital.