SEMS Penedo divulga Boletim Covid-19 desta sexta-feira (9)

A Secretaria Municipal de Saúde de Penedo divulgou mais um boletim epidemiológico acerca dos números de Covid-19 no município, doença essa provocada pelo novo Coronavírus.

Dos 1494 casos confirmados desde o início da pandemia no município, 1401 já são considerados curados após passarem pelo devido tratamento, seguindo orientações médicas.

Penedo também possui 64 casos monitorados, 04 suspeitos, 1240 descartados e 15 óbitos provocados pela doença.

Casos por localidades

De acordo com os números divulgados, a localidade com maior número de ocorrências é o Bairro Dom Constantino com 449 casos, seguido pelo Bairro Santa Luzia com 260 e Centro da cidade com 217.

Na zona rural, a Cooperativa, área que abrange os dois núcleos do povoamento, está com o maior número de casos confirmados 49, seguido pelo Povoado Tabuleiro dos Negros com 46 e o Povoado Palmeira Alta com 32.

Os números de casos de Covid-19 por localidade seguem a relação abaixo:

Thiago Sobral- Jornalista Decom (PMP)