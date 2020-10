“Senão” ou “se não”, como usar? Saiba agora

No dia-a-dia essa diferenciação nos passa desapercebida. Porém, quando chega o momento da leitura do enunciado de uma questão ou do texto de apoio para uma redação, surge a dúvida: “Existe senão junto? Pensei que fosse separado.” E vice-versa!

Pois bem, vamos deixar claro de uma vez por todas que ambos os casos existem e que eles possuem significados diferentes, os quais nós veremos a partir de agora. Com certeza, ao final do texto, essa será uma dúvida a menos na hora de redigir a redação ou responder àquela pegadinha de gramática na prova do concurso.

Se não

Como já demonstramos em outro artigo aqui no blog, o se pode aparecer como o pronome pessoal reflexivo ou como a conjunção subordinativa. Ou seja, expressa a possibilidade ou impossibilidade em função da ação principal. Vejamos o exemplo:

Ex.: Se o calor passar, eu vou ao centro.

Ir ao centro, portanto, está condicionado (subordinado) à redução da temperatura.

Por isso, podemos concluir que a expressão se não tem o sentido de condição. Como no exemplo a seguir:

Ex.: Se não der certo, é melhor desistirmos.

Ou seja, se alguma coisa falhar, o sujeito oculto “nós” não tentará ou não esperará pela boa conclusão de suas expectativas.

Senão

O senão, por sua vez, pode ser empregado como conjunção, preposição e, em um terceiro caso mais raro, como substantivo masculino. Quando empregado como conjunção tem como acepção “de outro modo” ou “do contrário”. A seguir:

Ex.: Como, senão ficará de castigo.

O termo também pode ser utilizado no sentido de “mas sim” ou “porém”:

Ex.: Não obteve sucesso, senão fracasso.

Como preposição significa “com exceção de”, “salvo” ou “exceto”. Observemos:

Ex.: Todos, senão você, usavam máscara.