Grande ídolo do Corinthians, Freddy Rincón revelou estar magoado com Andrés Sanchez, atual presidente do clube. Em entrevista no Aqui com Benja, o colombiano se declarou à torcida alvinegra, mas reclamou por estar sendo deixado de lado pelo mandatário.

“Eu de certa forma estou chateado com o Corinthians, com o Andrés. Eu joguei todo esse tempo lá e o Corinthians não conta comigo para nada. O reconhecimento vem da torcida, mas dele lá dentro não, parece que fui mais um que passou por lá. (Não me convidam) Para nada! Tenho mágoa sim. Não foi pouco o que passei no Corinthians, foi muita coisa. A vida que dei pelo Corinthians… Ser esquecido assim é de se chatear, né?”, disse.

Rincón teve duas passagens como jogador pelo Corinthians. Entre 1997 e 2000, virou o dono do meio-campo e uma das melhores equipes que o clube já teve. Foi bicampeão brasileiro e campeão mundial. Depois, em 2004, chegou a tentar o retorno já no final de carreira, mas pouco jogou.

O colombiano ainda chegou a passar pelas categorias de base da equipe em 2009, como treinador. Até por isso, conhece Andrés Sanchez há muito tempo. E disse sempre ter tido uma boa relação com o presidente.

“Nunca tive problema com Andrés. Ao contrário! A gente tomava umas cervejinhas por aí, conversava e dava risada. Isso é o que me surpreende!”, diz.

Mas apesar da mágoa, Rincón não esconde nunca todo o carinho e amor que tem pelo Corinthians e, principalmente, pela torcida.

“É muito diferente, muito! O Corinthians é um time particular. Acho que é a única torcida que me fez rir quando fui bater um pênalti, por ver uma torcida fazer umas coisas que nunca vi na vida. Tinha gente ajoelhada de costas, pedindo para Deus… Eu dava risada sozinho! Nunca tinha visto uma torcida com tanta paixão como a do Corinthians”, lembra.

