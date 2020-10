Série Avatar: A Lenda de Aang será usada para curso de lições sobre a vida

Avatar: A Lenda de Aang, é uma animação atemporal, pois foi finalizada em 2008 e até hoje segue fazendo grande sucesso. Em breve, o desenho deixará de ser usado apenas para entretenimento e se tornará a base para um curso online que visa ensinar ao público infantil algumas lições sobre a vida utilizando Avatar: The Last Airbender como base teórica.

A ideia é analisar as aventuras de Aang, o Avatar, e seu grupo de amigos, como Katara, Sokka, Toph e até mesmo Zuko, para discutir questões sobre a vida de um modo divertido que faça as crianças quererem aprender.

(Fonte: Nickelodeon/Divulgação)Fonte: Nickelodeon

Mais detalhes do curso

A ideia é uma iniciativa de Kelsey Berg e se chamará Life Lessons With Avatar: The Last Airbender (Lições de Vida com Avatar: A Lenda de Aang). O objetivo central é ensinar sobre inteligência social/emocional a partir da observação de vivências dos personagens tão amados pelo público, realizando análises e levantando discussões.

As aulas serão dadas de forma online e, de acordo com Berg, a ideia é ajudar os estudantes a aprenderem mais de si mesmos no processo, assim como entenderem a melhor forma de lidarem com os outros que estão ao seu redor.

Dessa forma, Avatar: A Lenda de Aang, deixa de ser apenas uma ótima animação e passa a ocupar também o lugar de fundamentação teórica para um curso sobre inteligência emocional e social. O desenho está disponível na Netflix.