Série B: Afundado na lanterna, Oeste joga em Aracaju contra o Confiança

Tentando iniciar uma reação em panorama que o deixa cada vez mais distante de seguir na Série B do Campeonato Brasileiro para 2021, o Oeste joga no próximo sábado fora de casa indo até o Sergipe visitar o Confiança.

Enquanto os paulista estão afundados na última colocação com sete pontos (cinco atrás do penúltimo colocado Cruzeiro), o time da casa chega ao confronto tentando deixar a situação que vem melhorando nas últimas rodadas ainda mais tranquila.

Depois de passar um bom tempo ou dentro ou à beira de entrar na incômoda zona de rebaixamento, o Confiança está em 12º com 19 unidades, cinco a mais do que o Botafogo-SP que é o atual ocupante da 17ª posição, e pode deixar sua condição pela briga pela permanência mais sólida.

Pensando no time que Daniel Paulista tem formatado no Dragão, a ausência de Madison na última rodada foi solucionada com o cumprimento de suspensão por cartões do meio-campista. Já Thiago Carpini tem de lidar com sete ausências sendo cinco delas por problemas de lesão (Juliano, Bobô, Bruno Alves, Tiago Alves e Kalil) além dos suspensos Yuri e Gustavo Salomão.