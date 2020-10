Série Billions é renovada para 6ª temporada no Showtime

A série Billions, exibida desde 2016 pelo canal Showtime, foi renovada para sua 6ª temporada. No entanto, a nova leva de episódios deverá estrear apenas em 2021, após a conclusão da segunda parte da 5ª temporada.

Vale lembrar que a produção encabeçada por Brian Koppelman, David Levien Andrew e Ross Sorkin precisou ser dividida em duas partes por conta da pandemia do coronavírus. As gravações precisaram ser adiadas logo quando as medidas de proteção à propagação da covid-19 foram decretadas.

Por meio da conta oficial no Twitter da série, um teaser de poucos segundos anunciou a renovação da produção.

Confira:

There’s more Billions on the way… pic.twitter.com/K9IcQhVcao — Billions on Showtime (@SHO_Billions) October 1, 2020

O drama do canal Showtime tem no elenco nomes como o de Paul Giamatti, Asia Kate Dillon, Maggie Siff, David Costabile, Condola Rashad, Kelly AuCoin e Jeffrey DeMunn. Com os novos episódios, Mike Prince (interpretado pelo ator Corey Stoll) deverá ter sua participação ampliada.

O personagem foi inserido na 5ª temporada e movimentou a trama. Ele é descrito como um “pioneiro do impacto social [que] representa uma verdadeira ameaça ao domínio de Bobby Axelrod (vivido por Damian Lewis)”.

Billions foi renovada para 6ª temporada no Showtime. (Reprodução)Fonte: Showtime

Enquanto a 6ª temporada de Billions não estreia, a série pode ser assistida — até a primeira parte da 5ª temporada — pelo serviço de streaming da Netflix.

Portanto, não perca! Novos episódios de Billions deverão estrear em 2021 pelo Showtime.