Série C: Brusque vence Londrina e retoma liderança da chave B

Em jogo atrasado da 6ª rodada, o Brusque venceu o Londrina por 2 a 1 e voltou a liderança da chave B, com 19 pontos. O Tubarão é o quinto, com 11 pontos.

O Brusque volta a campo no dia 5 de outubro para encarar o Criciúma. Já o Tubarão recebe o Volta Redonda, no Estádio do Café.



Os gols



Com apenas 30 minutos o Brusque construiu a sua vitória. Primeiro, Garcez aproveitou o rebote do goleiro para abrir o marcador. Pouco depois, o centroavante aproveitou mais uma sobra do goleiro no chute de Thiago Alagoano e ampliou.

Ainda na etapa inicial, Carlos Henrique acertou uma bela cabeçada para diminuir o marcador, mas a reação do Londrina parou por aí.