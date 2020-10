Série C: Clássicos marcam a rodada de sábado

A 9ª rodada da Série C teve continuidade neste sábado com quatro confrontos. O destaque do dia ficou por conta do Remo, que bateu o Paysandu por 3 a 2 e assumiu a liderança da chave A, com 16 pontos. O Papão é o quinto, com 11 pontos.

No Amigão, o Treze não tomou conhecimento do Botafogo-PB. Com gols de Ítalo e Ramón (contra), a equipe venceu o Belo por 2 a 0. O resultado levou o Treze aos 7 pontos, mas dentro da zona de rebaixamento do grupo A. O Bota é o oitavo, com 8 pontos.

Na Arena da Amazônia, o Manaus venceu a segunda na competição diante do Imperatriz-MA. Agora, a equipe está com 11 pontos, na sexta colocação do grupo A. O Cavalo de Aço é o lanterna, com apenas 1 ponto.

No único jogo da chave B, o São José fez clássico com Ypiranga-RS e venceu por 2 a 0. O Zequinha chegou aos 11 pontos e fica na sexta colocação. O adversário é o vice-líder, com 17 pontos.