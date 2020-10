Série C: Remo e Botafogo-PB são os vencedores do sábado

Foi dada a largada na 10ª rodada da Série C. O grande destaque é o Remo, que venceu o Jacupiense por 2 a 0. Os gols saíram através de Charles e Wallace. Com o placar, a equipe paraense assumiu a liderança da chave A, com 19 pontos. O time baiano é o 9º colocado, com 10 pontos.

O outro vencedor da noite foi o Botafogo-PB. No Almeidão, o Belo venceu o Ferroviário com gols de Rodrigo e Ramon. O Ferrão descontou através de Willian Lira. O Botafogo-PB é o 7º colocado, com 11 pontos. Já o Ferroviário é o 4º, com 14 pontos.

Nos jogos pela chave B não houve nenhum vencedor. No Rio de Janeiro, o Volta Redonda ficou no empate sem gols com o Boa Esporte e está na 4ª posição, com 14 pontos. O Boa é o penúltimo, com 6 pontos. Em Tombos, a Tombense não saiu do zero contra o Ituano. O time mineiro é o 6º, com 12 pontos. O clube de Itu é o 8º, com 11 pontos.