Série da Netflix sobre Colin Kaepernick escala versão mirim do atleta

A Netflix já decidiu quem vai interpretar o jogador Colin Kaepernick na série sobre a adolescência do atleta. O escolhido é Jaden Michael, que recentemente protagonizou o filme Vampiros vs Bronx na plataforma.

Colin in Black & White é uma minissérie de seis episódios que vai retratar a adolescência de Kaepernick sendo um jovem negro crescendo em uma família adotiva branca.

Fonte: AP

De acordo com a sinopse original, a série “vai seguir a jornada [de Colin] para se tornar um grande quarterback enquanto define sua identidade e fornece uma visão significativa sobre os atos e experiências que o levaram a se tornar o ativista que é hoje”.

Com produção de Ava DuVernay e Michael Starrbury como showrunner, Colin in Black & White vai contar com a narração do próprio Kaepernick no presente. DuVernay e Starrbury já trabalharam juntos na produção Olhos que Condenam.

Fonte: Netflix / Divulgação

“Procuramos dar uma nova perspectiva às diferentes realidades que os negros enfrentam. Exploramos os conflitos raciais que enfrentei como homem negro adotado em uma comunidade branca durante meus anos de colégio. É uma honra dar vida a essas histórias em colaboração com a Ava para que o mundo as veja”, declarou o atleta — que também será produtor — quando a série foi anunciada em junho.

Além de estrelar Vampiros vs. Bronx, Jaden Michael também fez pequenas participações nas série Blue Bloods e Gotham.

A minissérie ainda não tem data de estreia.