Série do Lanterna Verde vai ser produzida pelo streaming HBO Max

A HBO Max oficializou a produção da série do Lanterna Verde, para a alegria dos fãs.

Com 10 episódios encomendados pela empresa, a série vai contar com a produção de Marc Guggenheim e Seth Grahame-Smith (que também será o showrunner do seriado). As informações são do site Variety.

Embora o projeto tivesse sido anunciado em 2019 como em desenvolvimento, foi só agora que a plataforma assumiu o compromisso e ainda divulgou uma sinopse da nova série da DC.

Confira:

“A série vai mostrar as aventuras de uma multidão de Lanternas, incluindo Guy Gardner, Jessica Cruz, Simon Baz e Alan Scott – o primeiro Lanterna Verde da Terra, que, fiel aos quadrinhos, é um homem gay – e muitos mais. A série também vai incluir os favoritos dos fãs, como Sinestro e Kilowog, e também apresentará novos heróis às fileiras do Corpo dos Lanternas Verdes”, anunciou a empresa.

Fonte: DC / Reprodução

Essa pode não ser a única aparição do herói. Há quem sugira, inclusive, que ele possa aparecer no Snyder Cut da Liga da Justiça, que vai estrear no streaming no próximo ano.

Não é a primeira vez que os produtores trabalham com esse universo. Guggenheim foi showrunner em séries como Arrow e Legends of Tomorrow, enquanto Grahame-Smith foi roteirista de LEGO Batman: O Filme.

A adaptação se junta às produções da DC que estão sendo desenvolvidas pela Warner Media diretamente para a plataforma de streaming HBO Max, como os spin-offs do próximo The Batman e de Esquadrão Suicida.