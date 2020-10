Série Mindhunter provavelmente não terá 3ª temporada, diz Fincher

Durante uma entrevista ao site Vulture, o cineasta David Fincher afirmou que a série Mindhunter vai provavelmente ser cancelada depois das duas temporadas já lançadas.

Vale lembrar que, no começo deste ano, foi anunciado que alguns membros do elenco tinham encerrado seus contratos, colocando o futuro da série em questionamento.

“Nós tínhamos feito a 1ª temporada de Mindhunter sem um showrunner”, explicou Fincher ao Vulture. “Começamos a receber os roteiros para a 2ª temporada, mas lendo todos eles acabei percebendo que não gostava de nada”, contou ele. O cineasta ainda revelou que durante esse processo precisou descartar todos os roteiros prontos e recomeçar.

(Reprodução)Fonte: Netflix

“Quando terminamos [as revisões] eu estava bastante exausto e afirmei que não sabia se teria forças para continuar em uma possível 3ª temporada”, revelou Fincher. “Mindhunter foi demais para mim”, acrescentou sobre o seu processo de trabalho na série. Fincher é conhecido por trabalhos muito cultuados no cinema como Seven, Clube da Luta e Garota Exemplar.

Com essas declarações, é possível afirmar que talvez os espectadores já tenham visto os últimos episódios de Mindhunter na Netflix. A série tinha no elenco principal os atores Holt McCallany e Jonathan Groff, que interpretavam dois agentes do FBI liderando técnicas de criação de perfis durante o final dos anos 1970 e início dos anos 1980.

Além de Mindhunter, o streaming da Netflix cancelou diversas outras séries por razões diversas após a exibição de uma ou duas temporadas. Entre esses motivos estavam os elevados custos de produção e as dificuldades de renovação em meio à pandemia do coronavírus.

No entanto, algumas produções pegaram o público de surpresa, como o caso de Mindhunter. Os fãs da série já manifestaram sua insatisfação com a possibilidade do cancelamento pelas redes sociais.

O que será que realmente vai acontecer no final das contas? Fique ligado!