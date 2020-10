Séries na Semana: estreia de Alguém Tem que Morrer na Netflix e mais

Nesta semana, a Netflix vai emplacar diversas estreias incríveis para seus assinantes. Entre algumas delas, podemos destacar as primeiras temporadas de La Révolution, Grand Army e Alguém Tem que Morrer, que estreiam na próxima sexta-feira (16).

La Révolution se apresenta como uma releitura fictícia da Revolução Francesa, evento que marca o início da era contemporânea pelos historiadores. Na trama da série, uma doença misteriosa invade a França, fazendo com que rebeldes e aristocratas comecem um conflito que pode ser brutal.

Já Grand Army apresenta um grupo composto por cinco alunos de uma das maiores escolas públicas do Brooklyn encarando diversos conflitos pertinentes à idade deles. O cotidiano de cada um deles fica em evidência enquanto lutam pela sobrevivência, liberdade e também buscam um futuro melhor.

Por fim, Alguém Tem que Morrer é uma minissérie espanhola que parece ser bastante interessante. A produção mergulha na Espanha dos anos 1950, mostrando que uma suposta relação entre dois homens pode gerar consequências extremamente perigosas quando se trata do conservadorismo da época.

Além dessas estreias todas, há também a despedida do público de Lovecraft Country, na HBO, que apresenta seu décimo e último episódio da temporada no domingo (18).

Confira todas as Séries na Semana:

Segunda-feira (12/10)

The Third Day — Episódio inédito (1×5)

We Are Who We Are — Episódio inédito (1×5)

Enslaved — Episódio inédito (1×5)

Soulmates — Episódio inédito (1×2)

Kipo e as Criaturas Incríveis — Estreia da 3ª temporada na Netflix

Terça-feira (13/10)

Passarela dos Sonhos — Episódio inédito na Netflix (1×11)

Dando um tempo com Bert Kreischer — Estreia da 1ª temporada na Netflix

Quarta-feira (14/10)

Archer — Episódio inédito (11×6)

Billboard Music Awards de 2020 — Transmissão ao vivo pela ABC

Quinta-feira (15/10)

Supernatural — Episódio inédito (15×15)

Connecting — Episódio inédito (1×2)

The Outpost — Episódio inédito (3×2)

Distanciamento Social — Estreia da 1ª temporada na Netflix

Sexta-feira (16/10)

Warrior — Episódio inédito (2×2)

La Révolution — Estreia da 1ª temporada na Netflix

Grand Army — Estreia da 1ª temporada na Netflix

Helstrom — Estreia da 1ª temporada no Hulu

Alguém Tem que Morrer — Estreia da 1ª temporada na Netflix

4 Contra o Apocalipse — Estreia da 3ª temporada na Netflix

Star Trek: Discovery — Estreia da 3ª temporada na Netflix (3×1)

Da Decoração ao Makeover — Estreia da 1ª temporada na Netflix

Mães A(r)madas — Estreia da 2ª temporada na Amazon Prime Video

Sábado (17/10)

Apostando Alto — Estreia da 1ª temporada na Netflix (1×1)

Domingo (18/10)

Fear the Walking Dead — Estreia da 6ª temporada na AMC (6×2)

The Walking Dead: World Beyond — Episódio inédito (1×3)

The Spanish Princess — Episódio inédito (1×10)

Pandora — Episódio inédito (2×3)

Lovecraft Country — Episódio inédito (1×10) season finale

The Vow — Episódio inédito (1×9)

Fargo — Episódio inédito (4×4)

Bob’s Burgers — Episódio inédito (11×4)

American Crime Story — Episódio inédito (3×4)

Os Simpsons — Episódio inédito (32×4)

Family Guy — Episódio inédito (19×4)

Bless the Harts — Episódio inédito (2×4)

